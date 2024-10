Sci, Brignone show in Coppa del Mondo: vince il Gigante d’apertura a Soelden (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grandissima Federica Brignone, che vince il Gigante di apertura della Coppa del Mondo dei sci a Soelden. L'azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile chiudendo in 2.16.05 totale davanti alla neozelandese Alice Robinson a +0.17 e all'austriaca Julia Scheib a +1.08, dopo il L'articolo Sci, Brignone show in Coppa del Mondo: vince il Gigante d’apertura a Soelden proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel Mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grandissima Federica, cheildi apertura delladeldei sci a. L'azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile chiudendo in 2.16.05 totale davanti alla neozelandese Alice Robinson a +0.17 e all'austriaca Julia Scheib a +1.08, dopo il L'articolo Sci,indelilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nelpiù amici che nemici”.

