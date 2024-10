Quotidiano.net - Schiacciato da un cancello, vigilante di 26 anni muore a Cagliari

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Undi 26è morto dopo essere stato travolto da unin un'azienda di Sestu, nella città metropolitana di. L'incidente è avvenuto durante la notte. Il dipendente della Pegaso Security si trovava all'ingresso della Tecnosolution, lungo la ex statale 131 a Sestu. Quando l'ambulanza del 118 è intervenuta sul posto, poco dopo l'1.30, per il giovanenon c'era più niente da fare. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia: i periti dovranno accertare quali possano essere state le cause dell'incidente. L'addetto era impegnato nel consueto servizio di vigilanza notturno. Sul posto le forze dell'ordine e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro di