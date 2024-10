Sara Centelleghe uccisa in casa, la 18enne è stata accoltellata. La testimone: «Era in casa con un'amica» (Di sabato 26 ottobre 2024) Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo. Sara Centelleghe, 18 anni, è stata uccisa a coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale 142, vicino Leggo.it - Sara Centelleghe uccisa in casa, la 18enne è stata accoltellata. La testimone: «Era in casa con un'amica» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Delitto nella notte a Costa Volpino, Bergamo., 18 anni, èa coltellate da un aggressore mentre era nella sua abitazione in via Nazionale 142, vicino

