Liberoquotidiano.it - Sanità: Ciocchetti, 'fare un passo in avanti verso quella del futuro'

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Sullaaltri parlano del passato, specialmente l'opposizione, che dice che tagliamo. Noi vogliamo parlare di quello che possiamoper migliorare nel complesso il sistema, per non dare risposte ideologiche". Lo ha detto Luciano, vice presidente della commissione Affari sociali a Montecitorio, introducendo il panel sulladela 'Il giusto sentiero 4.0', evento organizzato dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia per i due anni del governo Meloni. "Sullac'è bisogno diunin, lavorare sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, creare e superare le barriere tra pubblico e privato accreditato dicendo che fanno parte a pieno titolo del Servizio sanitario nazionale, come dice la legge, e in cui il pubblico assume capacità di guida e programmazione", ha spiegato