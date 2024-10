Bubinoblog - RIVOLUZIONE CANALE 5: I NUOVI GIORNI DI MESSA IN ONDA DEL GF, LA TALPA E THIS IS ME

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di sabato 26 ottobre 2024)5 rivoluziona il palinsesto di prima serata a partire dall’11 novembre. La rete ammiraglia Mediaset farà partire in quella settimana due show molto attesi. Lunedì 11 novembre tornerà infatti in, dopo un’assenza di anni, il reality “La” con Diletta Leotta che conquista la serata con la platea più ampia in assoluto. “Grande Fratello”, come anticipa sempre Tvblog, si sposta al martedì. Il reality di Alfonso Signorini rimarrà in quella collocazione almeno per tutta la durata de “La”. Mercoledì 13 novembre (o il 20 se “Io Canto” non raddoppia) la premiere di “is Me”, l’inedito format condotto da Silvia Toffanin che celebra alcuni dei talenti di “Amici”. L'articolo5: IDIINDEL GF, LAIS ME proviene da BUBINO.