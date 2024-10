Real Madrid-Barcellona (sabato 26 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nessuna sorpresa nei 22 iniziali, Modric e Dani Olmo partono dalla panchina (Di sabato 26 ottobre 2024) Le notti europee di Real Madrid e Barcellona sono state abbastanza diverse anche se si sono entrambe concluse con una grande gioia: i Blancos hanno patito le pene dell’inferno contro il Borussia Dortmund, sono andati all’intervallo sotto di due gol ma nel secondo tempo hanno scritto un’altra pagina incredibile della loro storia, con Vinicius capace InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Real Madrid-Barcellona (sabato 26 ottobre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nessuna sorpresa nei 22 iniziali, Modric e Dani Olmo partono dalla panchina Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Le notti europee disono state abbastanza diverse anche se si sono entrambe concluse con una grande gioia: i Blancos hanno patito le pene dell’inferno contro il Borussia Dortmund, sono andati all’intervallo sotto di due gol ma nel secondo tempo hanno scritto un’altra pagina incredibile della loro storia, con Vinicius capace InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non solo nucleare : quali sono le reali capacità militari della Corea del Nord - Per anni il mondo ha guardato con apprensione la nascita e la crescita dell’arsenale nucleare di Pyongyang. Nel 2024, con migliaia di soldati nordcoreani pronti a combattere in Ucraina al fianco dei russi e le rinnovate tensioni con Seul lungo la ... (Lettera43.it)

E' il Clasico dei giovani : chi sono gli Under 21 di Real Madrid-Barcellona - In Spagna oggi è quasi festa nazionale. Quasi, perchè stasera un Paese intero si fermerà per 90 minuti. Occhi puntati sul Santiago Bernabeu... (Calciomercato.com)

Le foto surreali di Meloni. Ecco i “selfie“ d’autore : "Sono frammenti di me" - Sta riempiendo con la sua arte fotografica le pareti dello Spazio Manzoni16, dove fino all’8 novembre esporrà le sue 29 fotografie in bianco e nero. Francesca Meloni, talentuosa fotografa monzese, ha aperto la rassegna del Monza Photo Fest lo ... (Ilgiorno.it)

Fossi - scattano nuovi monitoraggi : "I lavori non sono stati realizzati" - Nuovi monitoraggi di operai e tecnici, ieri, nella zona ricompresa tra il canale della Liscia e il fosso dello Zocco dove, ad inizio settimana, sono proseguiti gli interventi dopo il maltempo di sabato scorso, che aveva determinato alcuni ... (Ilrestodelcarlino.it)