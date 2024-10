Ravenna, ubriaco armato di pistola detenuta illegalmente in un noto locale: arrestato (Di sabato 26 ottobre 2024) Ravenna, 26 ottobre 2024 – E’ stato trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente, il giovane straniero arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna all’interno di un noto locale della città. L’episodio è accaduto ieri sera, quando a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno dell’esercizio pubblico, le volanti della polizia sono intervenute tempestivamente. Riconosciuto dagli agenti secondo la descrizione fornita dalla sala operativa, il giovane, in evidente stato di ebbrezza, alla vista dei poliziotti ha goffamente tentato di nascondere tra le mani il caricatore di una pistola. Reso immediatamente inoffensivo, ai suoi piedi è stata rinvenuta una pistola ‘Beretta’ e le relative munizioni: cinque colpi calibro 9x17. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, ubriaco armato di pistola detenuta illegalmente in un noto locale: arrestato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – E’ stato trovato in possesso di una, il giovane stranierodagli agenti della Polizia di Stato diall’interno di undella città. L’episodio è accaduto ieri sera, quando a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno dell’esercizio pubblico, le volanti della polizia sono intervenute tempestivamente. Riconosciuto dagli agenti secondo la descrizione fornita dalla sala operativa, il giovane, in evidente stato di ebbrezza, alla vista dei poliziotti ha goffamente tentato di nascondere tra le mani il caricatore di una. Reso immediatamente inoffensivo, ai suoi piedi è stata rinvenuta una‘Beretta’ e le relative munizioni: cinque colpi calibro 9x17.

