Ratchet & Clank: Rift Apart, svelate tutte le informazioni sulle due modalità grafiche per PS5 Pro (Di sabato 26 ottobre 2024) Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.005.000 di Ratchet & Clank: Rift Apart, aggiungendo due modalità grafiche dedicate esclusivamente a PS5 Pro. Dopo aver condiviso tutti i dettagli in merito al supporto di Marvel’s Spider-Man 2 a PlayStation 5 Pro, il team di sviluppo appartenente ai PlayStation Studios ha rivelato che l’ultimo capitolo della serie con protagonista Ratchet offrirà sulla nuova console le modalità Performance Pro e Fidelity Pro. Nello specifico la modalità Performance Pro offre i 60 fotogrammi al secondo, presentando però l’immagine della modalità Fidelity standard grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Insomniac Games ha precisato che in questa modalità è attivo il Ray Tracing, compresi i riflessi in ray-tracing, il ray-tracing sull’acqua ed anche gli interni delle finestre in ray-tracing. Game-experience.it - Ratchet & Clank: Rift Apart, svelate tutte le informazioni sulle due modalità grafiche per PS5 Pro Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.005.000 di, aggiungendo duededicate esclusivamente a PS5 Pro. Dopo aver condiviso tutti i dettagli in merito al supporto di Marvel’s Spider-Man 2 a PlayStation 5 Pro, il team di sviluppo appartenente ai PlayStation Studios ha rivelato che l’ultimo capitolo della serie con protagonistaoffrirà sulla nuova console lePerformance Pro e Fidelity Pro. Nello specifico laPerformance Pro offre i 60 fotogrammi al secondo, presentando però l’immagine dellaFidelity standard grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Insomniac Games ha precisato che in questaè attivo il Ray Tracing, compresi i riflessi in ray-tracing, il ray-tracing sull’acqua ed anche gli interni delle finestre in ray-tracing.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ratchet & Clank: Rift Apart ora supporta PS5 Pro con due nuove modalità grafiche grazie a una patch - Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.005.000 di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 che aggiunge nuove modalità grafiche e opzioni per il ray-tracing ad hoc per PS5 Pro, in vista del lancio della ... (msn.com)

Ratchet and Clank: Rift Apart PS5 Pro Update aggiunge nuove modalità e opzioni di Ray Tracing - Oltre a un aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ha rilasciato una patch per Ratchet and Clank: Rift Apart per supportare PS5 Pro quando ... (gamesource.it)

Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank Rift Apart: i preset PS5 PRO non hanno più segreti - Insomniac Games descrive le migliorie grafiche e le funzionalità avanzate dei preset PS5 PRO di Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank Rift Apart ... (everyeye.it)

Ratchet & Clank - Il film streaming - Scopri dove vedere Ratchet & Clank - Il film in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Ratchet & Clank - Il film in gratis con pubblicità, abbonamento ... (comingsoon.it)