Ranucci | Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom sono tranquillo

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede dila puntata di Report, noi siamo certi che nonnessuna normativa. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. Oltretutto essendo un’elezione territoriale non contempla neanche il numero per l’osservazione della par condicio a livello nazionale.”. Così il conduttore diSigfrido, intervenuto su Rai Radio2 ai microfoni di ‘Caterpillar’ con Massimo Cirri e Sara Zambotti, alla vigilia della messa in onda della puntata di domenica su Rai3, le cui anticipazionial centro delle cronache di questi giorni.