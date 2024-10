Ragazza di 19 anni trovata morta in casa: è stata uccisa a coltellate (Di sabato 26 ottobre 2024) Una Ragazza di 19 anni è stata trovata morta nell'appartamento di un condominio di via Nazionale a Costa Volpino, comune dell'alto Sebino al confine tra la nostra provincia e quella di Bergamo. La drammatica scoperta all'alba di oggi, sabato 26 ottobre.La giovane donna, stando ai primi Bresciatoday.it - Ragazza di 19 anni trovata morta in casa: è stata uccisa a coltellate Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi 19nell'appartamento di un condominio di via Nazionale a Costa Volpino, comune dell'alto Sebino al confine tra la nostra provincia e quella di Bergamo. La drammatica scoperta all'alba di oggi, sabato 26 ottobre.La giovane donna, stando ai primi

Uccisa nella notte una ragazza di 19 anni : il corpo trovato nella sua abitazione a Costa Volpino - Una 19enne è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino (Bergamo). La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale.Continua a leggere (Fanpage.it)

