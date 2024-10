Salernotoday.it - Programma festività dal 1 al 4 novembre a Pagani

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto aper ledel1 e 2per le celebrazioni di Tutti i Santi e dei Defunti. Il consigliere delegato ai Servizi Cimiteriali, Tommaso Passamano, su mandato del sindaco De Prisco, ha coordinato tutte le attività per far sì che le visite al cimitero siano agevoli per