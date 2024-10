Preghiera della sera 26 Ottobre 2024: “Insegnami la giustizia” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Insegnami la giustizia”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti L'articolo Preghiera della sera 26 Ottobre 2024: “Insegnami la giustizia” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 26 Ottobre 2024: “Insegnami la giustizia” Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “la”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti L'articolo26: “la” proviene da La Luce di Maria.

