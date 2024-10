Lanazione.it - Prato, ufficiali le dimissioni del ds Gianluca Berti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Continuano ad arrivare novità da casa. Anche se stavolta la notizia era assolutamente attesa:non è più il direttore sportivo dei biancazzurri. Arrivato in estate, l'ex portiere di serie A ha rassegnato le proprie. Una mossa inevitabile, secondo, dopo il mancato arrivo sulla panchina dei lanieri di Massimo Maccarone, il profilo che aveva individuato per sostituire Maurizio Ridolfi. Dopo la decisione del presidente Stefano Commini di affidare la guida tecnica a Marco Mariotti, ecco cheha scelto di fare un passo indietro e salutare il. "Il DS nella serata di ieri (venerdì 25 ottobre, nda) ha rassegnato le; una separazione avvenuta senza strappi - fa sapere il club biancazzurro - al termine di un sereno dialogo con il Presidente, in cui è stata rinnovata la stima reciproca.