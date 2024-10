Ilgiorno.it - Piscina Scarioni occupata dagli immigrati senza casa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 –ladi via Valfurva in zona Niguarda a Milano. Lo scrive la rete "Ci siamo!" sulla sua pagina Facebook, spiegando che gli spazi dell'impianto balneare comunale, chiuso da tempo, sono ora la"di lavoratoriche hanno dormito per più di 30 giorni in tenda in piazza Leonardo con il nostro supporto. Venite a darci solidarietà! Ci Siamo è uscita dal fango". Prima di spostarsi in piazza Leonardo, gli stessi erano stati sgomberati dal centro socialeLoca di viale Sarca.