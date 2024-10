Napolitoday.it - Picchia l'autista del bus e aggredisce i carabinieri: arrestato

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) In via Stadera, nel quartiere Poggioreale, viaggia la linea bus 151 dell'Anm. A bordo, un uomo di 43 anni è in evidente stato di agitazione. Infastidisce diversi passeggeri, soprattutto anziani. Dopo alcuni minuti, l'chiede all'uomo di calmarsi. La reazione è violenta, il soggetto si