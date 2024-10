Liberoquotidiano.it - "Perché venivo preso in giro": la dolorosa confessione di Salvo Sottile in tv

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Ero un bambino molto fragile, sono stato bullizzatoandavo a scuola ed ero sovrappeso,molto spesso indai miei compagni":lo ha confessato a Nunzia Delamo nella puntata di Ciao Maschio che andrà in onda questa sera, sabato 26 ottobre, su Rai 1. "C'è un'immagine di me che mi torna ogni tanto in testa quando magari ci sono delle notti in cui mi sveglio - ha raccontato il conduttore -. C'è questo bambino da solo con il pallone,mia mamma mi lasciava con il pallone davanti a una scuola e mi diceva, adesso arrivano gli altri e giocano. Io restavo con questo pallone, per non scontentare mia madre, da solo per ore, fino a quando non mi tornava a prendere". Parlando degli altri bambini,ha spiegato: "Loro non volevano giocare con me, in realtà neanche mi si avvicinavano.