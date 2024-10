Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: ecco le Tappe e le 9 Coppie della nuova edizione 2025 presto in onda su Sky e NOW (Di sabato 26 ottobre 2024) La carovana di Pechino Express è pronta per partire. Stanno per cominciare le riprese della nuova stagione intitolata Fino al Tetto del Mondo, che vedrà le 9 Coppie in gara salire sul "Tetto del Mondo" attraversando paesi come le Filippine, la Thailandia e il Nepal. Ma chi saranno i concorrenti di Pechino Express 2025? Scopriamolo. Comingsoon.it - Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: ecco le Tappe e le 9 Coppie della nuova edizione 2025 presto in onda su Sky e NOW Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La carovana diè pronta per partire. Stanno per cominciare le ripresestagione intitolataaldel, che vedrà le 9in gara salire sul "del" attraversando paesi come le Filippine, la Thailandia e il Nepal. Ma chi saranno i concorrenti di? Scopriamolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - nuova esperienza per Samanta Togni protagonista a ‘Pechino Express’ insieme alla sorella Debora : “Fino al tetto del mondo” - Un viaggio entusiasmante e ricco di emozioni per i concorrenti del ‘Pechino Express’. Nelle scorse ore sono state annunciate le nove coppie che parteciperanno all’edizione del 2025, in onda su Sky ed in streaming su Now tv. Ai nastri di partenza ... (Ternitoday.it)

Pechino Express 2025 - la lista ufficiale dei concorrenti della nuova edizione - Dovrebbero cominciare a giorni le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express, amatissimo adventure show, targato Sky. Alla conduzione del programma televisivo è stato chiamato, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca, che è stato ... (Dilei.it)

Pechino Express 2025 - rivelato il cast ufficiale : ecco le coppie in gara - Al via le riprese della nuova stagione del reality show: «Fino al tetto del mondo», dalle Filippine al Nepal, attraversando il nord della Thailandia. Tra i diciotto concorrenti, anche Jury Chechi, Antonio Rossi, Giulio Berruti e Dolcenera (Vanityfair.it)

PECHINO EXPRESS 2025 : IL CAST VIP DEL REALITY SKY DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA - La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda in esclusiva Sky nel 2025. Le riprese stanno per iniziare ed è stato annunciato il cast ufficiale e le mete toccate. Pechino Express 2025 avrà come sottotitolo “Fino al tetto del mondo”. Si parte ... (Bubinoblog)