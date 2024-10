Livornotoday.it - Paura in via Machiavelli, albero cade sulla strada a pochi metri dalle auto: intervengono i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)intorno alle 10 di oggi tra viae via dell'Ardenza. Uninfatti è caduto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e sul posto sono prontamente intervenuti idelper mettere in sicurezza l'area. L'incidente ha creato alcuni