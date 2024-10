Paura a Ballando con le Stelle, Alan Friedman manca la presa e Giada Lini cade in diretta (Di sabato 26 ottobre 2024) Momento di Paura a Ballando con le Stelle, quando Alan Friedman ha sbagliato la presa facendo cadere l'insegnante. Milly Carlucci entra quasi in pista, ma Lini rassicura la conduttrice. Carolyn Smith: "Gli insegnanti di Ballando con le Stelle rischiano la vita". Fanpage.it - Paura a Ballando con le Stelle, Alan Friedman manca la presa e Giada Lini cade in diretta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Momento dicon le, quandoha sbagliato lafacendore l'insegnante. Milly Carlucci entra quasi in pista, marassicura la conduttrice. Carolyn Smith: "Gli insegnanti dicon lerischiano la vita".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alan Friedman conferma il rumor sulla sua lite dietro le quinte di Ballando con le stelle : la sua versione - Alan Friedman, dopo diversi giorni di silenzio, ha confermato il rumor sulla chiacchierata lite nel dietro le quinte di Ballando L'articolo Alan Friedman conferma il rumor sulla sua lite dietro le quinte di Ballando con le stelle: la sua versione ... (Novella2000.it)

Ballando con le stelle 2024 - nuova puntata oggi : Elena Sofia Ricci ballerina per una notte - anticipazioni - (Adnkronos) – Torna ‘Ballando con le stelle’, il dance show condotto da Milly Carlucci, in onda oggi sabato 26 ottobre alle 20.35 su Rai 1, per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione.   Ballerina per una notte della quinta ... (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le Stelle 19 - quinta puntata : commenti a caldo - Alle 20.35, su RaiUno, la quinta puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. A voi i commenti! L'articolo Ballando con le Stelle 19, quinta puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. (Isaechia.it)

Ballando con le Stelle - infortunio serio per Nina Zilli : la cantante potrebbe essere a rischio di eliminazione! - L'infortunio di Nina Zilli a Ballando con le Stelle potrebbe essere più serio di quanto la cantante pensasse. Ora, il rischio dell'eliminazione si fa sempre più elevato. Ecco cosa è successo! (Comingsoon.it)