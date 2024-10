Ilgiornaleditalia.it - Parma: Pecchia "Rinnovo stimolante, ma ora conta battere l'Empoli"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Sono felice, è un momento molto bello e ringrazio il club per la fiducia" COLLECCHIO - "Io sono felice e voi?". Fabiorisponde col sorriso ai giornalisti, in merito al suofino al 2027, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro l'. "E' un momento molto bello