Calcionews24.com - Parma Empoli, in palio punti per la salvezza. Una sfida speciale per un ex che torna al Tardini per la prima volta

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tanta attesa per lache metteimportanti intracon tanto di ritornosi gioca domani alle ore 12.30., ma solo in teoria, perché i toscani viaggiano a centro-classifica con 10e stanno mettendo in mostra una solidità invidiabile, con soli 5 gol incassati finora, al