Brindisireport.it - “Palio in rosa”: le vigilesse del fuoco remano contro il tumore al seno

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) BRINDISI - Si è svolta sulle acque del mar Piccolo di Taranto la manifestazione “Ilina Taranto”, evento organizzato dalla Asddi Taranto come raccolta fondi in favore di due associazioni per la lottailal, associazioni Lilt e Ant.In rappresentanza del