Quotidiano.net - Orsini, 'sostenere al massimo gli investimenti in Italia'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) "L'è il quarto esportatore nel mondo e occorre proteggere le filiere che esportano. Sappiamo pure, però che la nostra produzione da diciotto mesi è in calo. Serve correre per fare più. Servealgli". Così il presidente di Confindustria, Emanuele, intervenendo in videocollegamento alla convention di Forzain corso all'Hotel Zagarella di Santa Flavia.