Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Thailandia 2024

(Di sabato 26 ottobre 2024) Emozioni e velocità nel corso delladi Buriram (), 18ª tappa del Mondialedi. Sul circuito asiatico i piloti della classe regina si sono dati battaglia per 13 giri in cui non c’è stato troppo spazio per la strategia. L’obiettivo era molto chiaro: spingere e performare al meglio, portando al limite il mezzo e le gomme per garantirsi il miglior risultato possibile. Una gara del sabato importante in chiave iridata soprattutto dal punto di vista mentale. Francesco Bagnaia si è presentato alla vigilia di questo appuntamento dopo quanto accaduto a Phillip Island. Il rendimento non eccelso in Australia ha portato Pecco più lontano dall’attuale leader della classifica iridata: -20 dallo spagnolo Jorge Martin. Per questo, l’intenzione del piemontese era quella di conquistare il podio più alto per dare un segnale al suo avversario.