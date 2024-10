Ordine d’arrivo gigante femminile Soelden 2024: classifica e distacchi. Brignone trionfa, Shiffrin giù dal podio (Di sabato 26 ottobre 2024) Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana aveva chiuso la prima manche al terzo posto, poi nella seconda si è resa protagonista di una stupenda risalita e ha trionfato con pieno merito sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. La 34enne ha pennellato delle linee superbe tra le porte larghe, si è esaltata sul muro finale e si è guadagnata il gradino più alto del podio. Federica Brignone ha scavalcato la neozelandese Alice Robinson (poi seconda a 17 centesimi) e la statunitense Mikaela Shiffrin, che aveva primeggiato nell’atto d’apertura con 40 centesimi di margine e che poi ha chiuso in quinta piazza a 1.21. Sul terzo gradino del podio si è piazzata l’austriaca Julia Scheib (a 1.08), quarta la statunitense Katie Hensien (quarta a 1.11). Marta Bassino ha terminato in 13ma posizione a 1. Oasport.it - Ordine d’arrivo gigante femminile Soelden 2024: classifica e distacchi. Brignone trionfa, Shiffrin giù dal podio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Federicaha vinto ildi, prova d’apertura della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana aveva chiuso la prima manche al terzo posto, poi nella seconda si è resa protagonista di una stupenda risalita e hato con pieno merito sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. La 34enne ha pennellato delle linee superbe tra le porte larghe, si è esaltata sul muro finale e si è guadagnata il gradino più alto del. Federicaha scavalcato la neozelandese Alice Robinson (poi seconda a 17 centesimi) e la statunitense Mikaela, che aveva primeggiato nell’atto d’apertura con 40 centesimi di margine e che poi ha chiuso in quinta piazza a 1.21. Sul terzo gradino delsi è piazzata l’austriaca Julia Scheib (a 1.08), quarta la statunitense Katie Hensien (quarta a 1.11). Marta Bassino ha terminato in 13ma posizione a 1.

