Omicidio Sara Centelleghe, arrestato un 19enne: era il vicino di casa (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo ore di serrate indagini sull'Omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 19 anni uccisa nella notte nella sua abitazione a Costa Volpino, nel Bergamasco, è arrivata una svolta decisiva. L'arresto di un coetaneo. Si tratta di un giovane di origini indiane che abita in una casa all'interno

