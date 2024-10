Omicidio Sara Centelleghe, arrestato l’amico che si trovava in casa con la 19enne la sera del delitto (Di sabato 26 ottobre 2024) È stato arrestato il ragazzo di 19 anni, di origine indiana, considerato il presunto omicida di SaraCentelleghe, la coetanea trovata morta la scorsa notte nel suo appartamento a Costa Volpino (Bergamo). I carabinieri hanno raccolto «concordanti indizi di colpevolezza» a carico del diciannovenne, che abita inun appartamento di un edificio vicino a quello della vittima. Ora il giovane è agli arresti con l’accusa di Omicidio volontario. Non ci sono ulteriori indagati. La giovane è stata accoltellata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, mentre si trovava in casa con alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’Omicidio sarebbe avvenuto durante un breve allontanamento di un’amica della vittima, uscita per acquistare delle bibite a un distributore automatico. Rientrata nell’appartamento, la ragazza ha trovato Sara riversa a terra priva di vita e le sue urla hanno allertato i vicini. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) È statoil ragazzo di 19 anni, di origine indiana, considerato il presunto omicida di, la coetanea trovata morta la scorsa notte nel suo appartamento a Costa Volpino (Bergamo). I carabinieri hanno raccolto «concordanti indizi di colpevolezza» a carico del diciannovenne, che abita inun appartamento di un edificio vicino a quello della vittima. Ora il giovane è agli arresti con l’accusa divolontario. Non ci sono ulteriori indagati. La giovane è stata accoltellata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, mentre siincon alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’sarebbe avvenuto durante un breve allontanamento di un’amica della vittima, uscita per acquistare delle bibite a un distributore automatico. Rientrata nell’appartamento, la ragazza ha trovatoriversa a terra priva di vita e le sue urla hanno allertato i vicini.

