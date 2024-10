Omicidio Flavia Mello Agonigi: resta in carcere il meccanico accusato di averla uccisa. La difesa: “Fu aggredito dalla vittima” (Di sabato 26 ottobre 2024) resta in carcere Emanuele Nannetti, il 34enne reo confesso dell'Omicidio di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni di Pontedera ritrovata morta in una cisterna a Casciana Terme Lari giovedì 24 ottobre 2024 L'articolo Omicidio Flavia Mello Agonigi: resta in carcere il meccanico accusato di averla uccisa. La difesa: “Fu aggredito dalla vittima” proviene da Firenze Post. .com - Omicidio Flavia Mello Agonigi: resta in carcere il meccanico accusato di averla uccisa. La difesa: “Fu aggredito dalla vittima” Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024)inEmanuele Nannetti, il 34enne reo confesso dell'di, la donna di 54 anni di Pontedera ritrovata morta in una cisterna a Casciana Terme Lari giovedì 24 ottobre 2024 L'articoloinildi. La: “Fu” proviene da Firenze Post.

Omicidio Flavia Mello Agonigi - la versione del killer : “Abbiamo litigato - mi ha aggredito e mi sono difeso” - Nella mattinata di sabato 26 ottobre Kristian Emanele Nannetti, il meccanico 34enne che ha confessato l’omicidio di Flavia Mello Agonigi, è comparso davanti al gip a Pisa. Il giudice ha disposto il carcere per il pericolo di reiterazione del ... (Fanpage.it)

Omicidio Flavia Mello - ritrovato il coltello : l'assassino dormiva quando la Polizia è entrata in casa - Un lavoro meticoloso e dettagliato svolto sui dati del Gps del cellulare. E' grazie a questa operazione, effettuata dagli specialisti della Scientifica, che gli agenti del Commissariato di Polizia di Pontedera coadiuvati dai colleghi della Squadra ... (Pisatoday.it)

Pontedera - la lite e poi le coltellate : il killer di Flavia Mello ha confessato - (Adnkronos) – Era entrato in contatto con Flavia Mello attraverso un sito di incontri, poi la lite per il prezzo… L'articolo Pontedera, la lite e poi le coltellate: il killer di Flavia Mello ha confessato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Pontedera - la lite e poi le coltellate : il killer di Flavia Mello ha confessato - (Adnkronos) – Era entrato in contatto con Flavia Mello attraverso un sito di incontri, poi la lite per il prezzo della prestazione sessuale, infine quattro coltellate mortali. Il corpo della 55enne italo-brasiliana è stato gettato in una cisterna ... (Lidentita.it)