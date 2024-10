Omicidio Cecchettin, Turetta: “Ho ucciso Giulia per rabbia, non voleva tornare con me” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Filippo Turetta tradisce la promessa di “voler raccontare tutto, di dire la verità per onorare la memoria” di Giulia Cecchettin e quando si siede al banco degli imputati si contraddice, tentenna, si mostra reticente. Con voce esitante, senza quasi mai tradire un’emozione, con frasi brevi intervallate da lunghe pause, rimette insieme i pezzi fino all’11 novembre scorso quando ha accoltellato a morte l’ex fidanzata. Per l’intera udienza, davanti alla corte d’Assise di Venezia, tiene gli occhi bassi, lo sguardo è in direzione dei giudici, non incrocia mai lo sguardo di Gino, papà della vittima, l’uomo che di un dolore inumano non ne ha fatto odio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Filippotradisce la promessa di “voler raccontare tutto, di dire la verità per onorare la memoria” die quando si siede al banco degli imputati si contraddice, tentenna, si mostra reticente. Con voce esitante, senza quasi mai tradire un’emozione, con frasi brevi intervallate da lunghe pause, rimette insieme i pezzi fino all’11 novembre scorso quando ha accoltellato a morte l’ex fidanzata. Per l’intera udienza, davanti alla corte d’Assise di Venezia, tiene gli occhi bassi, lo sguardo è in direzione dei giudici, non incrocia mai lo sguardo di Gino, papà della vittima, l’uomo che di un dolore inumano non ne ha fatto odio.

Giulia Cecchettin - Turetta cercava rifugi in montagna con la rete Vpn : “Volevo portarcela prima del delitto” - Flippo Turetta avrebbe usato l'abbonamento a una rete VPN per cercare online rifugi in montagna dove portare Giulia Cecchettin dopo il rapimento. A dirlo è stato proprio il 22enne durante la seconda udienza del processo per il femminicidio dell'ex ... (Fanpage.it)