Omicidio a Costa Volpino, ragazza di 19 anni uccisa a coltellata in casa (Di sabato 26 ottobre 2024) Una 19enne, Sara Centelleghe, è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale 142, in zona Portici. Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità. Ilgiorno.it - Omicidio a Costa Volpino, ragazza di 19 anni uccisa a coltellata in casa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una 19enne, Sara Centelleghe, è statala notte scorsa a, in provincia di Bergamo. La giovane è stata ac. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale 142, in zona Portici. Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità.

