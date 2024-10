Palermotoday.it - Nuovo bagno di folla al Mobility Expo per guardare, toccare e avere informazioni su 14 modelli di auto

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Seconda giornata al “by SM” in Piazza Verdi, a Palermo, e secondo “di” persui 14esposti in rappresentanza di 12 marchi che costituiscono, in Sicilia, quasi il 50% del mercatomobilistico regionale. Visitatori di tutte