Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato illumina in Coppa del Mondo ad Incheon. Podi anche per Razzetti e Ceccon

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tris di, come a Shanghai, per l’Italia nella terza e ultima giornata della seconda tappa delladelche ha esaurito il programma diin Corea del Sud. Secondo gradino delo pernei “suoi” 50 rana, terzi posti “bis” in questa tappa per Albertonei 400 misti e per Thomasnei 100 dorso. Ancora un secondo posto ma con tanto di miglioramento rispetto alla settimana scorsa pernei 50 rana, vinti, tanto per cambiare, dalla cinese Qiantin Tang con 29”03. Partita più aperta rispetto a Shanghai conche è rimasta in scia della solida rivale e ha chiuso in 29”48, terzo posto per la bielorussa Anastasiya Zmushka con 29”80. Ritrova ilo il campione olimpico azzurro Thomas Csccon che ottiene il terzo posto nei 300 dorso con il crono di 50”41, in rimonta dopo il quinto posto di metà gara.