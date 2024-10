Nubifragio in Toscana: strade come fiumi. Salvate 15 persone (Di sabato 26 ottobre 2024) Nubifragio in Toscana: strade come fiumi. Salvate 15 persone Nubifragio in Toscana, una notte di paura nei territori di Cecina, Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, Riparbella, Castellina Marittima, sott’acqua la frazione Le Badie, Santa Luce, Montescudaio, e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. strade come fiumi. Auto trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Quindici persone Salvate dai vigili del fuoco. Vigili del fuoco sabato 26 ottobre mattina: “Da stanotte squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nei territori di Pisa e Livorno per interventi connessi alle forti piogge. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 26 ottobre 2024)in15in, una notte di paura nei territori di Cecina, Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, Riparbella, Castellina Marittima, sott’acqua la frazione Le Badie, Santa Luce, Montescudaio, e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessandoe abitazioni.. Auto trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Quindicidai vigili del fuoco. Vigili del fuoco sabato 26 ottobre mattina: “Da stanotte squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nei territori di Pisa e Livorno per interventi connessi alle forti piogge.

Maltempo in Toscana : persone sui tetti delle auto - strade come fiumi - torrenti esondati nella notte. Colpite le province di Pisa e Livorno (foto) - Notte di paura in Toscana tra il 25 ed il 26 ottobre 2024 per l'intensa ondata di maltempo che ha colpito in particolare le province di Pisa e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: persone sui tetti delle auto, strade come fiumi, torrenti ... (Firenzepost.it)

Diluvio nella notte - emergenza maltempo in Toscana : strade come fiumi - acqua nelle case - Firenze, 26 ottobre 2024 – È emergenza maltempo in Toscana. Nel corso della notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre un violento temporale e precipitazioni abbondanti hanno di nuovo messo in ginocchio le province di Pisa e Livorno. Molte vie e zone ... (Lanazione.it)

Maltempo in Toscana : nubifragio colpisce il sud della provincia di Grosseto - strade allagate e auto bloccate - Un violento nubifragio ha causato gravi disagi nella zona sud della provincia di Grosseto, colpendo duramente i comuni di Orbetello e Marsiliana. Solo a Orbetello sono stati registrati circa 44 millimetri di pioggia in appena tre ore, mentre a ... (Thesocialpost.it)