Novara-Roma oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata di andata diA1di. Le zanzare di Lorenzo Bernardi, dopo la strepitosa vittoria al tie-break a Milano, tornano sul campo di casa per vincere ancora e migliorare la settima posizione in classifica. Non bisogna però sottovalutare le Wolves di coach Giuseppe Cuccarini, che sono riuscite a strappare il primo set della stagione a Conegliano ed ora vanno a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 26 ottobre al Pala Igor Gorgonzola di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Igor Gorgonzolae Smidella massimadel campionato italiano.