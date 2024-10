Non solo in tv, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri continuano a punzecchiarsi anche su Instagram (Di sabato 26 ottobre 2024) Mettere da parte i rapper, perché il dissing del 2024 è quello tra le due prof di Amici Alessandra Celentano e Deborah Lettieri L'articolo Non solo in tv, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri continuano a punzecchiarsi anche su Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Non solo in tv, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri continuano a punzecchiarsi anche su Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Mettere da parte i rapper, perché il dissing del 2024 è quello tra le due prof di AmiciL'articolo Nonin tv,suproviene da Novella 2000.

