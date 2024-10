Liberoquotidiano.it - Niente regali alla sinistra dei veleni: in Liguria l'importante è andare a votare

No, lanon merita davvero questa soddisfazione. Sarebbe un gran peccato se, per un soffio, magari per l'affluenza tenuta un po' più giù del necessario dall'allerta meteo, la peggiored'Europa dovesse tornareguida della. Com'è noto, la legge ci impone di non rendere noti i sondaggi della vigilia, che pure circolano. E allora limitiamocisensazioni e alle valutazioni politiche, peraltro corrispondenti – le une e le altre – a una consolidata tradizione italiana: con un'affluenza più alta, il centrodestra di Marco Bucci è oggettivamente favorito; con un'affluenza più bassa, poiché lo zoccolo duro dellaci va comunque, rischiano di vincere Andrea Orlando e compagni.