Napoli-Lecce il gesto di Conte nel tunnel non è sfuggito alle telecamere

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico azzurro ha toccato la statua del Pibe de Oro neldegli spogliatoi, cercando l’ispirazione per una partita speciale Unche vale più di mille parole. Antonioha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona in un momento cruciale di, partita dal significato speciale per il tecnico salentino. Lehanno catturato un momento emozionante neldel Maradona:, prima di tornare in panchina per il secondo tempo, ha sfiorato la statua di Diego posta all’ingresso del campo, come a cercare l’ispirazione del più grande di tutti i tempi. Una partita dal sapore particolare per l’natore azzurro, che proprio contro ilaveva fatto il suo esordio in Serie A da calciatore. Un intreccio di destini che rende ancora più significativo questodi rispetto verso il Pibe de Oro.