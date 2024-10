Napoli-Lecce, diretta: crescono gli azzurri (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli-Lecce: occcasione di riscatto per Gotti. Serve l'impresa ai giallorossi per superare anche psicologicamente il 6-0 rimediato contro la Fiorentina al Via del Mare. Di fronte la capolista Quotidianodipuglia.it - Napoli-Lecce, diretta: crescono gli azzurri Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 26 ottobre 2024): occcasione di riscatto per Gotti. Serve l'impresa ai giallorossi per superare anche psicologicamente il 6-0 rimediato contro la Fiorentina al Via del Mare. Di fronte la capolista

MOVIOLA – Napoli-Lecce - Banda su Politano : per arbitro e Var non è rigore - Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Napoli-Lecce, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Antonio Conte attaccano alla ricerca del gol del vantaggio, la ... (Sportface.it)

Perché è stato annullato il gol a Di Lorenzo in Napoli-Lecce : il VAR scova il fuorigioco - Il Napoli era riuscito a sbloccare il risultato contro il Lecce a metà del primo tempo con Di Lorenzo, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco quasi millimetrico.Continua a leggere (Fanpage.it)

Napoli-Lecce 0-0 LIVE al 45' : annullato il gol del vantaggio a Di Lorenzo - IL TABELLINO Napoli-Lecce 0-0 MARCATORI ASSIST Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay;... (Calciomercato.com)