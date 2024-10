Calcionews24.com - Napoli Lecce: 3 cose che non hai notato

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tre curiosità sulla sfida tra, partita valida per la giornata attuale del campionato di Serie A 2024 2025 Ha faticato ilper avere ragione di unlontano anni luce dal set che gli aveva rifilato la Fiorentina. Conte va a dormire in fuga, in attesa di sapere quale sarà il