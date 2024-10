Napoli-Lecce 1-0 al Maradona decide capitan Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Antonio Conte era partito con le secondelinee, ma per avere ragione delha dovuto inserireKvaratskhelia, Raspadori e Politano, tenuti inizialmente inpanchina. La partita non si sbloccava nonostante le poderosespallate date alla porta di Falcone. Così il tecnico azzurro hafatto ricorso ai suoi pezzi da 90 per vincere e continuare lacorsa in graduatoria. Finisce 1-0 con gol Die ilconserva la vetta della classifica e può godersiu in relax ilderby d’Italia di domenica. Ilparte subito all’assalto, colleziona tre angoli poi, al13?, Neres lancia Ngonge, tiro radente, Falcone para a terra. Gliazzurri faticano a trovare gli spazi giusti, al 25? Nerescostringe Falcone alla parata, un minuto dopo il portieregiallorosso respinge un tiro di Ngonge, Olivera sbaglia il tap-inma serve Diche mette dentro.