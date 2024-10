Napoli Elmas era il pupillo di Luciano Spalletti | ADL l’ha ceduto a gennaio dopo una sua richiesta

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Uno dei pupilli di, ai tempi di, era Elif. Il centrocampista azzurro, spesso utilizzato anche in attacco, è stato il jolly dell’allenatore toscano, il qualesempre utilizzato nelle parti finali di gara risultando in molte occasioni anche decisivo per la vittoria dello Scudetto.era sicuro che in qualche anno L'articoloera ildi: ADLuna sua