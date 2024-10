Anteprima24.it - Napoli, aggredito autista ANM: arrestato 43enne

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSiamo nel quartiere Poggioreale e i carabinieri della locale stazione intervengono a via Stadera. A chiamare il 112 l’di un autobus dell’ANM della linea 151. Poco prima l’uomo era statocon calci e pugni da un. I carabinieri arrivano sul posto e trovano il mezzo fermo all’altezza del civico 120. Tra gli increduli passeggeri anche l’aggressore. Si tratta di Vincenzo Salvatore Ardito*, di Casoria e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era probabilmente ubriaco e infastidiva tutti i presenti tra cui molti anziani. L’è intervenuto chiedendo all’uomo di smetterla e di calmarsi ma in quel momento avviene l’aggressione. Ilnon si placa anche in presenza dei 4 miliari e inizia così l’altra colluttazione.