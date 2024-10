Motta “Inter favorita per lo scudetto assieme al Napoli” (Di sabato 26 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “La Juve deve giocare la sua partita, ogni gara ha la sua storia, e dobbiamo giocare al massimo con grande concentrazione e mettendo in pratica tutto ciò che è necessario per portare la gara dalla nostra parte”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter. “I nerazzurri sono esperti e stanno bene, per quanto fatto negli ultimi due anni sono i favoriti per lo scudetto assieme al Napoli – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Dovremo essere concreti e determinati per metterli in difficoltà, dimenticando la sconfitta con lo Stoccarda in una partita bella da giocare”. Unlimitednews.it - Motta “Inter favorita per lo scudetto assieme al Napoli” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “La Juve deve giocare la sua partita, ogni gara ha la sua storia, e dobbiamo giocare al massimo con grande concentrazione e mettendo in pratica tutto ciò che è necessario per portare la gara dalla nostra parte”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago, alla vigilia del derby d’Italia contro l’. “I nerazzurri sono esperti e stanno bene, per quanto fatto negli ultimi due anni sono i favoriti per loal– ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Dovremo essere concreti e determinati per metterli in difficoltà, dimenticando la sconfitta con lo Stoccarda in una partita bella da giocare”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cittadella - mister Dal Canto : «Carrarese? Non serbo rancore. Gara importante da giocare senza paura» - Dopo il Cosenza è tempo di un altro scontro diretto salvezza per mister Dal Canto. Questa volta dal sapore speciale contro una sua ex squadra: la Carrarese allenata tra luglio 2022 e gennaio 2024. Una trasferta importante, ma non fondamentale, ... (Padovaoggi.it)

M5s : il garante è in pericolo - ma Grillo ha ancora delle carte da giocare - Beppe Grillo è il fondatore del M5s insieme a Gianroberto Casaleggio. La storia del Movimento è iniziata nel 2009 e sin da quell'anno Grillo ha combattuto per la democrazia diretta, che ironicamente potrebbe ora causare la sua eliminazione dal suo ... (Ildifforme.it)

Terni - terzo Memorial Massimo Vicario : “Giocare è stato il migliore modo per ricordarlo”. Bis di Alessandro Ingarao - Un numero di iscrizioni in crescita per un torneo avvincente quanto seguito. Il terzo Memorial ‘Massimo Vicario’ – disputatosi sui campi del Tennis Club - se lo è aggiudicato Alessandro Ingarao, nella categoria Open. Un bis per il campione ... (Ternitoday.it)

Sampdoria-Reggiana - Vergara : «Mi ispiro a ZIELINSKI e tifo NAPOLI. Ma il mio sogno è giocare in questo CLUB spagnolo - me ne sono innamorato da bambino» - Antonio Vergara è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, parlando di vari argomenti tra cui il suo sogno calcistico Antonio Vergara, 21 anni, ha firmato il gol votato come il più bello della prima giornata di Serie B. Oggi proverà a ... (Calcionews24.com)