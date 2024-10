Monica Bellucci | Ho ancora paura prima di ogni scena ed è la mia forza

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Fare l’attrice “è un lavoro dove non si finisce mai di imparare. E ciò che mi piace è questa tensione, questache hodi iniziare un film odi entrare in, se sono a teatro. Ho fatto tre anni di teatro e lanon mi ha mai lasciata. All’inizio pensavo fosse unainiziale, una sensazione e un tremore che sarebbero svaniti, e invece ce l’ho avuta allaal Teatro Marigny di Parigi e all’ultima rappresentazione al Beacon Theatre di New York. Quindi forse laè una forma di, qualcosa che ti dà accesso all’anima, per me è un motore. Ma è anche una forma di profonda sincerità, di autenticità. E questo il pubblico lo sente tantissimo”.