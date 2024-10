Sbircialanotizia.it - Monica Bellucci: “Ho ancora paura prima di ogni scena, ed è la mia forza”

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'attrice a Roma ospite di 'Forces of Fashion': "Una donna non è tale solo se fa figli, sono scelte di vita" Fare l'attrice "è un lavoro dove non si finisce mai di imparare. E ciò che mi piace è questa tensione, questache hodi iniziare un film odi entrare in