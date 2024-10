Migranti in Albania, Meloni: “Supereremo ogni sentenza irragionevole” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". L'articolo Migranti in Albania, Meloni: “Supereremo ogni sentenza irragionevole” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Migranti in Albania, Meloni: “Supereremo ogni sentenza irragionevole” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "tutti gli ostacoli,e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". L'articoloin: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - Meloni : “Supereremo ogni sentenza irragionevole” - (Adnkronos) – "Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel comizio finale del centrodestra a sostegno della ... (Lidentita.it)

Migranti in Albania - Meloni : “Supereremo ogni sentenza irragionevole” - La premier: "Lavorerò giorno e notte per far funzionare accordo. Danno erariale? M5S comprava monopattini" "Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". Così la ... (Sbircialanotizia.it)

Migranti in Albania - Meloni : “Supereremo ogni sentenza irragionevole” - (Adnkronos) – “Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel comizio finale del centrodestra a sostegno della ... (Ildenaro.it)

Migranti in Albania - Meloni : “Supereremo ogni sentenza irragionevole” - (Adnkronos) – "Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel comizio finale del centrodestra a sostegno della ... (Webmagazine24.it)