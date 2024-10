Feedpress.me - Medio Oriente, attacco di Israele a nord di Gaza: 35 morti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Almeno 35 palestinesi sono rimasti uccisi in una un’area residenziale che ha distrutto diversi edifici a Beit Lahiya, nella zona settentrionale di. Lo riporta Al Jazeera. Un numero imprecisato di persone è intrappolato tra le macerie. I media locali hanno riferito che le squadre della protezione civile non sono in grado di raggiungere il sito a causa del fuoco israeliano. Il Ministero