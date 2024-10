Ilgiorno.it - Medici e pediatri. Via ai vaccini antinfluenzali

(Di sabato 26 ottobre 2024) Anche quest’anno, per incentivare soprattutto i soggetti fragili a vaccinarsi, il Comune ha accolto le richieste di alcunidi base edi poter somministrare agli assistiti il vaccino antinfluenzale nella comoda sede della Protezione civile, in via degli Alpini. Grazie anche al coinvolgimento dei volontari dell’associazione, ci si potrà recare (su prenotazione) nella sede e sottoporsi al vaccino. Nel caso in cui il proprio medico non somministrasse il vaccino, grazie alla disponibilità di alcuni professionisti del territorio, ai cittadini verrà comunque garantita la possibilità di vaccinarsi nella sede della Protezione civile. "Un modo concreto - commenta Martina Villa, assessora alle Politiche sociali - per garantire il diritto alla salute dei cittadini e favorire l’accesso ai servizi". Fr.Gr.