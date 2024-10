Media | raid IsraeleIran non replicherà

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) 10.38 L'Iran ha fatto sapere a Israele che non risponderà agli attacchi condotti nella notte dall'Idf sul proprio territorio. A riferirlo è la rete tv Sky News in lingua araba. Teheran ha informato Israele attraverso un interrio non iraniano, aggiunge Sky News Arabia.