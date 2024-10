Calcionews24.com - McKennie accende Inter Juve: «É la partita più importante d’Italia»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole di Weston, all’americana CBS Golazo, in vista del derbytra i bianconeri e l’Il centrocampista dellantusha parlato in vista del match contro l’: le dichiarazioni del bianconero a CBS Sport Golazo. PAROLE – «Se non sono completamente fluente, lo so. Non mi piace molto farlo, ma è molto buono e posso parlare.